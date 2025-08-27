"Формальні процедури завершені". Зеленський призначив Стефанішину посолкою в США

Ольга Стефанішина замінила на посаді Оксану Маркарову, яка працювала посолкою у Штатах з 2021 року

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 27 серпня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної посолкою України у Сполучених Штатах. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Президент заявив, що мав телефонну розмову зі Стефанішиною – тепер уже новою посолкою України у Вашингтоні.

"Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла", – додав Зеленський.

Президент акцентував, що визначив ключові завдання для оновлення роботи українського посольства.

"І головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом США Дональдом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України", – наголосив він.

За його словами, на столі – дві українські пропозиції. Йдеться про угоду щодо зброї для України та угоду про сучасні дрони для США.

"Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули у Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу", – додав глава держави.

Він повідомив, що запропонував Маркаровій надалі бути в команді – працювати заради України.

На момент публікації новини укази щодо звільнення Маркарової та призначення Стефанішиної на сайті Офісу президента відсутні.

ДОВІДКА Ольга Стефанішина – українська юристка та державна службовиця. У 2020-2025 роках обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а у 2024-2025 роках – міністерки юстиції.

ДОПОВНЕНО О 20:45. Згодом ОП оприлюднив укази про звільнення Маркарової та призначення Стефанішиної.

Указом №660/2025 президент звільнив Стефанішину з посади своєї спеціальної уповноваженої з питань розвитку співробітництва зі США. А указом №662/2025 – призначив її посолкою.

Крім цього, указом №661/2025 Зеленський звільнив Маркарову з посади надзвичайного і повноважного посла України в США та з посади посла в Антигуа і Барбуді за сумісництвом.

11 липня МЗС підтвердило відставку Маркарової з посади посла у США.

17 липня Зеленський висунув Стефанішину на посла України у США й призначив її своєю спеціальною уповноваженою на перехідний період.