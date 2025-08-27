"Формальные процедуры завершены". Зеленский назначил Стефанишину послом в США

Ольга Стефанишина заменила на должности Оксану Маркарову, работавшую послом в ​​Штатах с 2021 года

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В среду, 27 августа, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной послом Украины в Соединенных Штатах. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

Президент заявил, что разговаривал со Стефанишиной – теперь уже новым послом Украины в Вашингтоне.

"Формальные процедуры завершены – сегодня я подписал указ о назначении посла", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что определил ключевые задачи для обновления работы украинского посольства.

"И главное – реализовать полностью все договоренности из Вашингтона – договоренности наши с президентом США Дональдом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины", – отметил он.

По его словам, на столе – два украинских предложения. Речь идет о соглашении по оружию для Украины и соглашении о современных дронах для США.

"Я благодарен Оксане Маркаровой. Оксана представляла Украину в Вашингтоне на протяжении всех этих лет полномасштабной войны – очень сложная миссия. И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу", – добавил глава государства.

Он сообщил, что предложил Маркаровой в дальнейшем быть в команде – работать ради Украины.

На момент публикации новости указы по увольнению Маркаровой и назначению Стефанишиной на сайте Офиса президента отсутствуют.

СПРАВКА Ольга Стефанишина – украинская юрист и государственная служащая. В 2020-2025 годах занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а в 2024-2025 годах – министра юстиции.

ДОПОЛНЕНО В 20:45. Впоследствии ОП обнародовал указы об увольнении Маркаровой и назначении Стефанишиной.

Указом №660/2025 президент уволил Стефанишину с должности своей специальной уполномоченной по вопросам развития сотрудничества с США. А указом №662/2025 – назначил ее послом.

Кроме этого, указом №661/2025 Зеленский уволил Маркарову с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США и с должности посла в Антигуа и Барбуде по совместительству.

11 июля МИД подтвердил отставку Маркаровой с должности посла в США.

17 июля Зеленский выдвинул Стефанишину на посла Украины в США и назначил ее своей специальной уполномоченной на переходный период.