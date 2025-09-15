Стефанишина начала работу послом в Вашингтоне

Фото: X / Olga Stefanishyna

Бывшая вице-премьер-министр Ольга Стефанишина начала работу в должности посла Украины в Соединенных Штатах. Об этом чиновница сообщила в соцсети X.

"Начиная свою миссию как посол Украины в США, я несу в себе мужество и стойкость нашего народа. Сегодня вместе с командой Посольства Украины в США мы почтили минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь за независимость и свободу Украины. Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность – защищаем суверенитет, укрепляем партнерские отношения и стремимся к справедливому и прочному миру. С глубокой благодарностью всем, кто защищает Украину", – написала Стефанишина.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении чиновницы новым послом в США 27 августа.

Предшественница Стефанишиной на должности, Оксана Маркарова, возглавляла украинское представительство в Вашингтоне с июля 2021-го.

Стефанишина работала вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 2020 по 2025 год, в 2024-2025-м занимала должность министра юстиции.