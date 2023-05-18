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Столтенберг обіцяє — НАТО продовжить постачання зброї, якщо наступ ЗСУ не буде надто успішним

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18.05.2023, 12:46
Столтенберг обіцяє — НАТО продовжить постачання зброї, якщо наступ ЗСУ не буде надто успішним - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, навіть якщо її майбутній наступ буде "не таким успішним". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Дождь.

За його словами, всі рішення про наступ ухвалюватиме Україна, а країни НАТО мають просто надавати їй військову допомогу.

"Як це відбуватиметься — за один великий наступ або кілька окремих, це вирішуватимуть не країни НАТО. Ми повинні надавати підтримку зі свого боку", — сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи продовжаться постачання озброєнь, якщо наступ буде "не таким успішним", він відповів: так, безумовно.

"Ми продовжимо підтримувати Україну. Говорили про це багато разів. На саміті НАТО у Вільнюсі я розраховую, що буде зроблено заяви про постачання нових видів озброєнь. Трагедією для України буде перемога Путіна, але це буде трагедією для всіх нас", — резюмував генсек НАТО.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.

Читайте також: Резніков про наступ: У глобальному плані ЗСУ готові, ми отримали багато бойової техніки

Дмитро Гриниченко
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війнаНАТОвійськова допомогаЄнс Столтенберг﻿
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