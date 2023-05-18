Столтенберг обіцяє — НАТО продовжить постачання зброї, якщо наступ ЗСУ не буде надто успішним

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, навіть якщо її майбутній наступ буде "не таким успішним". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Дождь.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, всі рішення про наступ ухвалюватиме Україна, а країни НАТО мають просто надавати їй військову допомогу.

"Як це відбуватиметься — за один великий наступ або кілька окремих, це вирішуватимуть не країни НАТО. Ми повинні надавати підтримку зі свого боку", — сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи продовжаться постачання озброєнь, якщо наступ буде "не таким успішним", він відповів: так, безумовно.

"Ми продовжимо підтримувати Україну. Говорили про це багато разів. На саміті НАТО у Вільнюсі я розраховую, що буде зроблено заяви про постачання нових видів озброєнь. Трагедією для України буде перемога Путіна, але це буде трагедією для всіх нас", — резюмував генсек НАТО.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.

Читайте також: Резніков про наступ: У глобальному плані ЗСУ готові, ми отримали багато бойової техніки

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.