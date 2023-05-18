UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг обещает — НАТО продолжит поставки оружия, если наступление не будет успешным

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 12:46
Столтенберг обещает — НАТО продолжит поставки оружия, если наступление не будет успешным - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, даже если ее будущее наступление будет "не таким успешным". Об этом он сообщил в интервью каналу Дождь. 

По его словам, все решения о наступлении будет принимать Украина, а страны НАТО должны просто оказывать ей военную помощь. 

"Как это будет происходить — за одно большое наступление или несколько отдельных, это будут решать не страны НАТО. Мы должны оказывать поддержку со своей стороны", — сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос, продолжатся ли поставки вооружений, если наступление будет "не таким успешным", он ответил: да, безусловно. 

"Мы продолжим поддерживать Украину. Говорили об этом много раз. На саммите НАТО в Вильнюсе я рассчитываю, что будут сделаны заявления о поставке новых видов вооружений. Трагедией для Украины будет победа Путина, но это будет и трагедией для всех нас", — резюмировал генсек НАТО.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанатонаступлениейенс столтенбергвоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 