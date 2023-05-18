Столтенберг обещает — НАТО продолжит поставки оружия, если наступление не будет успешным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, даже если ее будущее наступление будет "не таким успешным". Об этом он сообщил в интервью каналу Дождь.
По его словам, все решения о наступлении будет принимать Украина, а страны НАТО должны просто оказывать ей военную помощь.
"Как это будет происходить — за одно большое наступление или несколько отдельных, это будут решать не страны НАТО. Мы должны оказывать поддержку со своей стороны", — сказал Столтенберг.
Отвечая на вопрос, продолжатся ли поставки вооружений, если наступление будет "не таким успешным", он ответил: да, безусловно.
"Мы продолжим поддерживать Украину. Говорили об этом много раз. На саммите НАТО в Вильнюсе я рассчитываю, что будут сделаны заявления о поставке новых видов вооружений. Трагедией для Украины будет победа Путина, но это будет и трагедией для всех нас", — резюмировал генсек НАТО.
Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.
- Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
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- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и продолжат военную помощь.
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