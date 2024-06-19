Столтенберг назвав Рютте "дуже сильним кандидатом" на посаду його наступника

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає нідерландського прем'єра Марка Рютте "сильним кандидатом" на свою посаду. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

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"Я вважаю, що Марк Рютте є дуже сильним кандидатом. Він має великий досвід прем’єр-міністра. Він близький друг і колега, і тому я твердо вірю, що дуже скоро Альянс визначиться з моїм наступником, і це буде добре для всіх нас, для НАТО, а також для мене", – сказав Столтенберг.

Він також назвав "гарною новиною" те, що після переговорів з головою уряду Угорщини Віктором Орбаном, який пообіцяв не втручатися у справи НАТО, обрання наступника Столтенберга вже близько.

У березні 2024 року в Угорщині заявили, що не бачать главу нідерландського уряду генсеком Альянсу – казали, що той хотів "поставити країну на коліна" через антиЛГБТ-законодавство.

Вже 6 червня у Будапешті сказали, що підтримають кандидатуру Рютте, якщо він пообіцяє "не втягувати" Угорщину в російсько-українську війну.

18 червня RTL News повідомило, що Будапешт погодився підтримати Рютте – це сталося після розмови прем'єра Угорщини Орбана та нинішнього генсека НАТО Столтенберга.

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