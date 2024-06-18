Президент Румунії зніме свою кандидатуру на посаду генсека НАТО – NOS
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте залишиться єдиним претендентом на посаду генерального секретаря НАТО – його суперник, президент Румунії Клаус Йоганніс, відкличе свою кандидатуру. Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS, посилаючись на неназваних співрозмовників.
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Журналісти пишуть, що Рютте стане найвищим посадовцем Північноатлантичного альянсу, й залишається лише дочекатися зняття кандидатури його опонента – глави Румунії.
За інформацією співрозмовників, Йоганніс має зробити це найближчим часом.
Таким чином нідерландський прем'єр залишається єдиним претендентом на посаду генсека Альянсу. Однак у НАТО ухвалюватимуть це рішення консенсусом – будь-який кандидат має отримати підтримку всіх 32 членів блоку.
- У березні в Угорщині заявили, що не бачать главу нідерландського уряду генсеком Альянсу – казали, що той хотів "поставити країну на коліна" через антиЛГБТ-законодавство.
- Вже 6 червня у Будапешті сказали, що підтримають кандидатуру Рютте, якщо він пообіцяє "не втягувати" Угорщину в російсько-українську війну.
- 18 червня RTL News повідомило, що Будапешт погодився підтримати Рютте – це сталося після розмови прем'єра Угорщини Орбана та нинішнього генсека НАТО Столтенберга.
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