Президент Румунії зніме свою кандидатуру на посаду генсека НАТО – NOS

Кандидат залишиться лише один – прем'єр Нідерландів Рютте. Щоб він став новим генсеком НАТО, він має отримати підтримку всіх 32 держав-членів блоку

Клаус Йоганніс (Фото: Адміністрації президента Румунії)

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте залишиться єдиним претендентом на посаду генерального секретаря НАТО – його суперник, президент Румунії Клаус Йоганніс, відкличе свою кандидатуру. Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS, посилаючись на неназваних співрозмовників.

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Журналісти пишуть, що Рютте стане найвищим посадовцем Північноатлантичного альянсу, й залишається лише дочекатися зняття кандидатури його опонента – глави Румунії.

За інформацією співрозмовників, Йоганніс має зробити це найближчим часом.

Таким чином нідерландський прем'єр залишається єдиним претендентом на посаду генсека Альянсу. Однак у НАТО ухвалюватимуть це рішення консенсусом – будь-який кандидат має отримати підтримку всіх 32 членів блоку.

У березні в Угорщині заявили, що не бачать главу нідерландського уряду генсеком Альянсу – казали, що той хотів "поставити країну на коліна" через антиЛГБТ-законодавство.

Вже 6 червня у Будапешті сказали, що підтримають кандидатуру Рютте, якщо він пообіцяє "не втягувати" Угорщину в російсько-українську війну.

18 червня RTL News повідомило, що Будапешт погодився підтримати Рютте – це сталося після розмови прем'єра Угорщини Орбана та нинішнього генсека НАТО Столтенберга.

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