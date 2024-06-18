Президент Румынии снимет свою кандидатуру на пост генсека НАТО – NOS
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте останется единственным претендентом на пост генерального секретаря НАТО – его соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, отзовет свою кандидатуру. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, ссылаясь на неназванных собеседников.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Журналисты пишут, что Рютте станет самым высоким должностным лицом Североатлантического альянса, и остается лишь дождаться снятия кандидатуры его оппонента – главы Румынии.
По информации собеседников, Йоханнис должен сделать это в ближайшее время.
Таким образом, нидерландский премьер остается единственным претендентом на пост генсека Альянса. Однако в НАТО будут принимать это решение консенсусом – любой кандидат должен получить поддержку всех 32 членов блока.
- В марте в Венгрии заявили, что не видят главу нидерландского правительства генсеком Альянса – говорили, что тот хотел "поставить страну на колени" из-за антиЛГБТ-законодательства.
- Уже 6 июня в Будапеште сказали, что поддержат кандидатуру Рютте, если он пообещает "не втягивать" Венгрию в российско-украинскую войну.
- 18 июня RTL News сообщило, что Будапешт согласился поддержать Рютте – это произошло после разговора премьера Венгрии Орбана и нынешнего генсека НАТО Столтенберга.
Читайте также: Турция поддержит Рютте на выборах генерального секретаря НАТО – Anadolu