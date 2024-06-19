Столтенберг назвал Рютте "очень сильным кандидатом" на должность его преемника

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг считает нидерландского премьера Марка Рютте "сильным кандидатом" на свой пост. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

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"Я считаю, что Марк Рютте является очень сильным кандидатом. У него большой опыт премьер-министра. Он близкий друг и коллега, и поэтому я твердо верю, что очень скоро Альянс определится с моим преемником, и это будет хорошо для всех нас, для НАТО, а также для меня", – сказал Столтенберг.

Он также назвал "хорошей новостью" то, что после переговоров с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, который пообещал не вмешиваться в дела НАТО, избрание преемника Столтенберга уже близко.

В марте 2024 года в Венгрии заявили, что не видят главу нидерландского правительства генсеком Альянса – говорили, что тот хотел "поставить страну на колени" из-за антиЛГБТ-законодательства.

Уже 6 июня в Будапеште сказали, что поддержат кандидатуру Рютте, если он пообещает "не втягивать" Венгрию в российско-украинскую войну.

18 июня RTL News сообщило, что Будапешт согласился поддержать Рютте – это произошло после разговора премьера Венгрии Орбана и нынешнего генсека НАТО Столтенберга.

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