Столтенберг – Сеулу: НАТО вітатиме летальну допомогу Україні, це етично правильний крок
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю південнокорейському агентству Yonhap, що Альянс вітатиме рішення Сеула щодо надання Україні летальної допомоги.
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Він наголосив, що НАТО вітатиме "будь-яку серйозну підтримку" України з боку Південної Кореї, зазначивши, що такі питання, як загрози Північної Кореї та війна в Україні, показують, що забезпечення безпеки не залежить від регіону.
"Південна Корея має розвинену оборонну промисловість. У вас є великі обсяги боєприпасів і все, що потрібно Україні, але, звичайно, Південна Корея повинна ухвалювати ці рішення", – сказав Столтенберг.
Водночас генсек НАТО зазначив, що не слід проводити будь-які паралелі в етичній площині між допомогою Росії з боку Північної Кореї та можливою допомогою Україні з боку Південної Кореї.
За його словами, допомога Росії має незаконний характер, оскільки Москва порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України.
"Допомога Україні, яка захищає себе, має законний характер", – підсумував він.
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