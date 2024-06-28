Столтенберг – Сеулу: НАТО поддержит летальную помощь Украине, это этически верный шаг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью южнокорейскому агентству Yonhap, что Альянс будет приветствовать решение Сеула о предоставлении Украине летальной помощи.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Он подчеркнул, что НАТО будет приветствовать "любую серьезную поддержку" Украины со стороны Южной Кореи, отметив, что такие вопросы, как угрозы Северной Кореи и война в Украине, показывают, что обеспечение безопасности не зависит от региона.
"У Южной Кореи есть развитая оборонная промышленность. У вас есть большие объемы боеприпасов и все, что нужно Украине, но, конечно, Южная Корея должна принимать эти решения", – сказал Столтенберг.
В то же время генсек НАТО отметил, что не следует проводить какие-либо параллели в нравственной плоскости между помощью России со стороны Северной Кореи и возможной помощью Украины со стороны Южной Кореи.
По его словам, помощь России носит незаконный характер, поскольку Москва нарушила международное право, начав войну против Украины.
"Помощь Украине, которая защищает себя, носит законный характер", – подытожил он.
- 19 июня 2024 года Путин и Ким подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
- 20 июня 2024 года Офис президента Южной Кореи осудил соглашение, достигнутое Россией и КНДР, – тогда Чанг заявил, что Сеул в ответ пересмотрит вопрос о предоставлении оружия Украине, чтобы помочь стране противостоять российскому вторжению.
- 23 июня южнокорейский советник президента по вопросам национальной безопасности Чанг Хо-Джин заявил, что Республика не будет ничем ограничена в помощи Украине, если РФ предоставит Северной Корее высокоточное оружие.