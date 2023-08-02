Суд заарештував екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича, він переховується в Ізраїлі

Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Засідання суду, на якому ухвалено рішення про арешт Рабіновича у вигляді запобіжного заходу, відбулося 1 серпня.

У ДБР нагадали, що колишнього нардепа підозрюють у держзраді.

Рабінович переховується в Ізраїлі, туди Україна надіслала відповідний запит щодо міжнародної правової допомоги.

За даними слідства, екснардеп поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, які шкодили суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", – заявили у ДБР.

Наголошується, що пропагандистська діяльність Рабіновича допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу у провадженні підривної діяльності проти України.

Санкція статті про державну зраду передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

18 червня 2022 року президент Володимир Зеленський позбавив Рабіновича українського громадянства.

3 листопада того ж року Рада достроково припинила його повноваження.

26 липня 2023 року екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру в держзраді.

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