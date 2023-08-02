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Суд арестовал экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича, он скрывается в Израиле

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02.08.2023, 11:20
Суд арестовал экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича, он скрывается в Израиле - Фото
Вадим Рабинович (Фото: ОПЗЖ)

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Заседание суда, на котором принято решение об аресте Рабиновича в виде меры пресечения, состоялось 1 августа.

В ГБР напомнили, что бывшего нардепа подозревают в госизмене.

Рабинович скрывается в Израиле, туда Украина направила соответствующий запрос о международной правовой помощи.

По данным следствия, экс-нардеп распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", – заявили в ГБР.

Подчеркивается, что пропагандистская деятельность Рабиновича помогала руководству России достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Санкция статьи о госизмене предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Разбор | "Преступления без срока давности". Почему ОПЗЖ сообщают о подозрениях только сейчас

Наталья Медведева
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