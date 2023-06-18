Зведення Генштабу. На півдні – активні обстріли вздовж лінії фронту: карта

Генеральний штаб заявив, що у суботу, 17 червня, на чотирьох основних напрямках, де Росія намагається атакувати (Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар’їнський) сталося 26 бойових зіткнень. Про перебіг бойових дій на півдні України офіційної інформації у зведенні майже немає.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Повідомляється лише про активні артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії фронту в Запорізькій і Донецькій областях, таких як Лобкове, Гуляйполе, Степногірськ, Кам'янське, Вугледар, Новопіль та інші.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії", – йдеться у зведенні без подробиць.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного (південніше Мар'їнки), але без успіху. У самій Мар'їнці всі атаки противника також вдалося відбити.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та села Степове північніше міста.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки (Луганська область), а на Куп'янському – у напрямку Новоселівського (розташоване на трасі Сватове – Куп'янськ) і сусіднього з ним Берестового.

Генштаб також стверджує, що на тимчасово захоплених територіях Луганської області зафіксували дезертирство російських мобілізованих. Їх шукають в лісових посадках поруч з населеним пунктом Новорозсош – це північна частина Луганської області неподалік від кордону з Росією.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 червня повідомила, що на півдні українські війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу і майже скрізь мають тактичний успіх.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.