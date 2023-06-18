Сводка Генштаба. На юге – активные обстрелы вдоль линии фронта: карта

Генеральный штаб заявил, что в субботу, 17 июня, на четырех основных направлениях, где Россия пытается атаковать (Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское) произошло 26 боевых столкновений. О ходе боевых действий на юге Украины официальной информации в сведении почти нет.

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Сообщается только об активных артиллерийских обстрелах населенных пунктов вдоль линии фронта в Запорожской и Донецкой областях, таких как Лобковое, Гуляйполе, Степногорск, Каменское, Угледар, Новополь и другие.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия", – говорится в сводке без подробностей.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного (южнее Марьинки), но без успеха. В самой Марьинке все атаки противника тоже удалось отбить.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и села Степное севернее города.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки (Луганская область), а на Купянском – в направлении Новоселовского (находится на трассе Сватово – Купянск) и соседнего с ним Берестового.

Генштаб также утверждает, что на временно захваченных территориях Луганской области было зафиксировано дезертирство российских мобилизованных. Их ищут в лесных посадках рядом с населенным пунктом Новороссошь – это северная часть Луганской области неподалеку от границы с Россией.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 16 июня сообщила, что на юге украинские войска ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу и почти везде имеют тактический успех.

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