Сибіга: Формула миру – безальтернативний і дієвий шлях

Андрій Сибіга заявив, що потрібен глобальний дипломатичний фронт, щоб примусити агресора до миру

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Формула миру – безальтернативний і дієвий шлях до всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні. Слова міністра наводить пресслужба МЗС.

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Сибіга запросив держави, лідерів та організації, які бажають відновлення миру, приєднатися до зусиль з впровадження Формули миру разом з уже сотнею учасників з усього світу.

"Це не "конфлікт" між двома країнами, це колоніальна загарбницька війна однієї країни проти іншої. Як наголошує президент Володимир Зеленський, вона має завершитися справедливо задля збереження міжнародного миру", – наголосив очільник МЗС.

За його словами, потрібен глобальний дипломатичний фронт, щоб примусити агресора до миру.

Він зазначив, що за підсумками Глобального саміту миру 94 учасники вже підписали його комюніке. Крім того, Україна провела дві важливі зустрічі на шляху до Другого саміту миру: енергетична безпека та продовольча безпека.

"Робота триває. Запрошуємо всіх приєднатися до наших мирних зусиль", – резюмував він.

15-16 червня 2024 року у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. Росію на нього не запросили, і сама країна-агресорка відмовляється від участі у таких заходах. Повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

10 липня агентство Bloomberg із посиланням на неназваних українських та західних посадовців заявило: Україна хоче скликати другий саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.

Єрмак вважає, що другий Саміт миру має пройти в одній з держав Глобального Півдня.

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