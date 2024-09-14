Сибига: Формула мира – безальтернативный и действенный путь

Андрей Сибига заявил, что нужен глобальный дипломатический фронт, чтобы принудить агрессора к миру

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Формула мира – безальтернативный и действенный путь к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру в Украине. Слово министра приводит пресс-служба МИД.

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Сибига пригласил государства, лидеров и организации, желающие восстановления мира, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира вместе с уже сотней участников со всего мира.

"Это не "конфликт" между двумя странами, это колониальная захватническая война одной страны против другой. Как отмечает президент Владимир Зеленский, она должна завершиться справедливо для сохранения международного мира", — подчеркнул глава МИД.

По его словам, нужен глобальный дипломатический фронт, чтобы принудить агрессора к миру.

Он отметил, что по итогам Глобального саммита мира 94 участника уже подписали его коммюнике. Кроме того, Украина провела две важные встречи на пути ко Второму саммиту мира: энергетическая безопасность и продовольственная безопасность.

"Работа продолжается. Приглашаем всех присоединиться к нашим мирным усилиям", – резюмировал он.

15-16 июня 2024 года в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. Россию на него не пригласили, и сама страна-агрессор отказывается от участия в таких мероприятиях. Полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "вовлечении в диалог между всеми сторонами" для достижения мира.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников заявило: Украина хочет созвать второй саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.

Ермак считает, что второй Саммит мира должен пройти в одном из государств Глобального Юга.

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