Сили оборони півдня: Росіяни збільшили тиск у Кринках, за добу ЗСУ відбили 13 штурмів

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Окупанти активізували штурмові дії у напрямку села Кринки Херсонської області, за добу було зафіксовано 13 спроб штурму українських позицій. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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Плетенчук, коментуючи оперативну ситуацію на півдні, заявив, що минулої доби ворог продовжував спроби штурмів на Оріхівському напрямку. За його словами, в Роботиному інтенсивність дещо зменшилась, там був один штурм, проте в Старомайорському їх було вісім.

"Ворог відновив штурмові дії та посилив їх у Кринках, там було 13 спроб штурму. Зазвичай їх набагато менше, чотири-п’ять", – сказав Плетенчук.

Він зазначив, що вранці окупанти вже тричі штурмували Кринки.

"Тим не менше, тримаємо лінію фронту. Ворог був вимушений відкотитися з втратами. Втрат наших позицій немає. Тому можна сказати, що ситуація хоч і напружена, проте контрольована Силами оборони", – заявив Плетенчук.

DeepState

5 травня Плетенчук заявив, що росіяни періодично атакують у Кринках, але безуспішно, і зазнають значно більших втрат, ніж українські сили.

14 травня Плетенчук повідомляв про збільшення тиску окупантів на Оріхівському напрямку. Водночас, за його словами, протягом доби 12 травня загарбники взагалі не проводили штурмів у Кринках.

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