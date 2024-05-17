Сили оборони півдня: Росіяни збільшили тиск у Кринках, за добу ЗСУ відбили 13 штурмів
Окупанти активізували штурмові дії у напрямку села Кринки Херсонської області, за добу було зафіксовано 13 спроб штурму українських позицій. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
Плетенчук, коментуючи оперативну ситуацію на півдні, заявив, що минулої доби ворог продовжував спроби штурмів на Оріхівському напрямку. За його словами, в Роботиному інтенсивність дещо зменшилась, там був один штурм, проте в Старомайорському їх було вісім.
"Ворог відновив штурмові дії та посилив їх у Кринках, там було 13 спроб штурму. Зазвичай їх набагато менше, чотири-п’ять", – сказав Плетенчук.
Він зазначив, що вранці окупанти вже тричі штурмували Кринки.
"Тим не менше, тримаємо лінію фронту. Ворог був вимушений відкотитися з втратами. Втрат наших позицій немає. Тому можна сказати, що ситуація хоч і напружена, проте контрольована Силами оборони", – заявив Плетенчук.
- 5 травня Плетенчук заявив, що росіяни періодично атакують у Кринках, але безуспішно, і зазнають значно більших втрат, ніж українські сили.
- 14 травня Плетенчук повідомляв про збільшення тиску окупантів на Оріхівському напрямку. Водночас, за його словами, протягом доби 12 травня загарбники взагалі не проводили штурмів у Кринках.
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