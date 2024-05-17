Силы обороны юга: Россияне увеличили давление в Крынках, за сутки ВСУ отразили 13 штурмов

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

Оккупанты активизировали штурмовые действия в направлении села Крынки Херсонской области, за сутки было зафиксировано 13 попыток штурма украинских позиций. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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Плетенчук, комментируя оперативную ситуацию на юге, заявил, что за прошедшие сутки враг продолжал попытки штурмов на Ореховском направлении. По его словам, в Работино интенсивность несколько уменьшилась, там был один штурм, однако в Старомайорском их было восемь.

"Враг возобновил штурмовые действия и усилил их в Крынках, там было 13 попыток штурма. Обычно их гораздо меньше, четыре-пять", — сказал Плетенчук.

Он отметил, что утром оккупанты уже трижды штурмовали Крынки.

"Тем не менее, держим линию фронта. Враг был вынужден откатиться с потерями. Потерь наших позиций нет. Поэтому можно сказать, что ситуация хоть и напряженная, однако контролируемая Силами обороны", – заявил Плетенчук.

DeepState

5 мая Плетенчук заявил, что россияне периодически атакуют в Крынках, но безуспешно, и терпят значительно большие потери, чем украинские силы.

14 мая Плетенчук сообщал об увеличении давления оккупантов на Ореховском направлении. При этом, по его словам, в течение суток 12 мая захватчики вообще не проводили штурмы в Крынках.

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