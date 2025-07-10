Сирський: На стабпунктах не вистачає бойових медиків, шукаємо рішення

З травня 2% випускників БЗВП виділяють на підготовку медиків для фронту, але цього недостатньо

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Сили оборони потребують поліпшення стану польової медицини – на стабілізаційних пунктах не вистачає кадрів. Про це після наради повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, задля покращення польової медицини та евакуації з переднього краю потрібно використовувати, зокрема, безпілотні системи. Однак є дефіцит кадрів.

"Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме – бойових медиків, потребує значного підсилення", – підкреслив головком.

Для розв'язання цієї проблеми він віддав розпорядження ще із травня виділяти 2% випускників БЗВП на підготовку за фахом бойового медика. Однак цього недостатньо, тому зараз триває пошук дієвих рішень.

Сирський також проаналізував результати діяльності управління координації військової медицини й підготовки командування Медичних сил ЗСУ та стан формування медичних батальйонів армійських корпусів.

"Закликав військових медиків до відвертої розмови про наявні проблеми та потреби. Робота з розвитку спроможностей медичних служб у військах має бути активізована", – резюмував він.