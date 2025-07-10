Сирський: На стабпунктах не вистачає бойових медиків, шукаємо рішення
Сили оборони потребують поліпшення стану польової медицини – на стабілізаційних пунктах не вистачає кадрів. Про це після наради повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський.
За його словами, задля покращення польової медицини та евакуації з переднього краю потрібно використовувати, зокрема, безпілотні системи. Однак є дефіцит кадрів.
"Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме – бойових медиків, потребує значного підсилення", – підкреслив головком.
Для розв'язання цієї проблеми він віддав розпорядження ще із травня виділяти 2% випускників БЗВП на підготовку за фахом бойового медика. Однак цього недостатньо, тому зараз триває пошук дієвих рішень.
Сирський також проаналізував результати діяльності управління координації військової медицини й підготовки командування Медичних сил ЗСУ та стан формування медичних батальйонів армійських корпусів.
"Закликав військових медиків до відвертої розмови про наявні проблеми та потреби. Робота з розвитку спроможностей медичних служб у військах має бути активізована", – резюмував він.
- У квітні повідомлялося, що Міноборони просить Міністерство охорони здоров'я розбронювати окремих медичних працівників. Згодом в оборонному відомстві пояснили, що це стосуватиметься лише медиків, які пройшли підготовку за військовими спеціальностями та є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ.
- У червні головком повідомляв, що перший медбатальйон уже працює на фронті та здатен повністю забезпечити евакуацію поранених. Ключове його завдання – зберегти життя військових на певній ділянці фронту.