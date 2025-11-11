Сирський: Росіяни захопили три населені пункти у Запорізькій області

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Російська армія підвищила активність у Запорізькій області, ситуація значно погіршилась – ворогу вдалося захопити три населені пункти. Про це повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, окупанти використовують для проникнення між позиціями Сил оборони погодні умови, зокрема густий туман.

"Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населені пункти. Воїни угруповання військ "Південь" ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат", – повідомив головком.

За його даними, у зоні угруповання військ "Південь" за останні три доби ворог втратив близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки.

Однак найбільша активність росіян зберігається на Покровському напрямку. Протягом 11 листопада там відбулося близько 40% усіх боїв на фронті. Проте ворог "стабільно зазнає значних втрат".

"Загалом же нарощуємо ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії – ракет "Нептун", "Фламінго", а також реактивних дронів. Ворогу це добре дошкуляє", – зазначив Сирський.