Сырский: Россияне захватили три населенных пункта в Запорожской области

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Российская армия повысила активность в Запорожской области, ситуация значительно ухудшилась – врагу удалось захватить три населенных пункта. Об этом сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

По его словам, оккупанты используют для проникновения между позициями Сил обороны погодные условия, в частности густой туман.

"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково. Комбинированным огнем агрессору нанесен значительный урон", – сообщил главком.

По его данным, в зоне группировки войск "Юг" за последние трое суток враг потерял около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники.

Однако наибольшая активность россиян сохраняется на Покровском направлении. В течение 11 ноября там произошло около 40% всех боев на фронте. Однако враг "стабильно несет значительные потери".

"В целом же наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия – ракет "Нептун", "Фламинго", а также реактивных дронов. Врагу это хорошо досаждает", – отметил Сырский.