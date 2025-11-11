Сирський: У жовтні на передову надійшло вдвічі більше РЕБ і уражено понад 78 000 ворожих цілей
У жовтні на передову поставлено вдвічі більше засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії й уражено на 11 000 цілей противника більше, ніж у вересні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Підвищуємо ефективність нашої РЕБ проти ворожих БПЛА. Працюємо над якістю й кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем", – зазначив він.
У жовтні авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 000 цілей противника. Сирський додав, що найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери. Цей показник на понад 10 000 більше, ніж у вересні, коли результат їхньої роботи становив 66 500.
Також іде нарощення наземних роботизованих комплексів, які стають необхідними в умовах розширення kill-зон. Їх використовують для збереження особового складу, логістики, евакуації поранених, мінування.
- У жовтні дрони розширили так звану "кілл-зону" на фронті до 10 кілометрів.
