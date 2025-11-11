Сирський: У жовтні на передову надійшло вдвічі більше РЕБ і уражено понад 78 000 ворожих цілей

Українські дрони перевершили вересневий результат і збили на 10 000 більше ворожих цілей

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Фото: Facebook / Головнокомандувач ЗС України)

У жовтні на передову поставлено вдвічі більше засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії й уражено на 11 000 цілей противника більше, ніж у вересні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Підвищуємо ефективність нашої РЕБ проти ворожих БПЛА. Працюємо над якістю й кількістю станцій. У жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем", – зазначив він.

У жовтні авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 000 цілей противника. Сирський додав, що найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери. Цей показник на понад 10 000 більше, ніж у вересні, коли результат їхньої роботи становив 66 500.

Також іде нарощення наземних роботизованих комплексів, які стають необхідними в умовах розширення kill-зон. Їх використовують для збереження особового складу, логістики, евакуації поранених, мінування.

ДОВІДКА Кілл-зона (англ. kill zone, або зона ураження) – це військовий термін, який означає ділянку місцевості або простір, де ворожі війська навмисно піддаються інтенсивному та концентрованому вогневому впливу з метою їхнього знищення або виведення з ладу.