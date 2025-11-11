Сирський: В октябре на передовую поступило вдвое больше РЭБ, поражено более 78 000 целей
В октябре на передовую было доставлено вдвое больше средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия, и поражено на 11 000 целей противника больше, чем в сентябре. Об этом сообщил Главный командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырецкий.
"Мы повышаем эффективность нашей РЭБ против вражеских БПЛА. Работаем над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем", — отметил он.
В октябре беспилотные авиационные комплексы поразили 77 000 целей противника. Сирский добавил, что лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомбардировщики. Этот показатель более чем на 10 000 выше, чем в сентябре, когда результат их работы…составлял 66 500 тысяч.
Также идет наращивание наземных роботизированных комплексов, которые становятся необходимыми в условиях расширения зон поражения. Их используют для сохранения личного состава, логистики, эвакуации раненых, минирования.
- В октябре дроны расширили так называемую "зону поражения" на передовой линии до 10 километров.
