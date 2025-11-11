Сирський: В октябре на передовую поступило вдвое больше РЭБ, поражено более 78 000 целей

Украинские дроны превзошли сентябрьский результат и сбили на 10 000 больше вражеских целей.

Главный командующий ВСУ Александр Сырский (Фото: Facebook / Главный командующий ВС Украины)

В октябре на передовую было доставлено вдвое больше средств радиоэлектронной борьбы ближнего действия, и поражено на 11 000 целей противника больше, чем в сентябре. Об этом сообщил Главный командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырецкий.

"Мы повышаем эффективность нашей РЭБ против вражеских БПЛА. Работаем над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем", — отметил он.

В октябре беспилотные авиационные комплексы поразили 77 000 целей противника. Сирский добавил, что лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомбардировщики. Этот показатель более чем на 10 000 выше, чем в сентябре, когда результат их работы…составлял 66 500 тысяч.

Также идет наращивание наземных роботизированных комплексов, которые становятся необходимыми в условиях расширения зон поражения. Их используют для сохранения личного состава, логистики, эвакуации раненых, минирования.

Справка Зона поражения (англ. kill zone) — это военный термин, обозначающий участок местности или пространство, где вражеские войска преднамеренно подвергаются интенсивному и концентрированному огневому воздействию с целью их уничтожения или вывода из строя.