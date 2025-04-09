Сирський: Все, що стосується мобілізації, – конфіденційна інформація

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що росіяни можуть скористатися інформацією про мобілізацію і рекрутинг у своїх цілях

Олександр Сирський (Фото: Vitalii Nosach/EPA)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відмовився відповідати на запитання, яку частину потреби в мобілізації покриває рекрутинг. В інтерв'ю LB.ua він сказав, що це конфіденційна інформація.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Узагалі, усі цифри, які стосуються мобілізації, конфіденційні. Я знаю всі цифри, скільки цього місяця прийшло людей через рекрутинг, скільки минулого, але все, що стосується мобілізації, – це конфіденційна інформація. Скажеш одну цифру, а там [вороги] швиденько порахують", – сказав Сирський.

Водночас головнокомандувач ЗСУ заявив, що система рекрутингу "набуває своїх спроможностей".

Також у Сирського спитали про просування у змінах до програми "Контракт 18-24", яка спрямована на залучення до армії чоловіків віком від 18 до 24 років, через "неоднозначну" реакцію на неї.



На думку скептиків, "Контракт 18-24" несправедливий стосовно чинних військових, зокрема віком 18 – 24 років, через різну зарплату та можливість демобілізуватися після року служби для тих, хто прийде до війська за новою програмою.



Головнокомандувач ЗСУ відповів, що робота над "Контрактом 18-24" відбувається "постійно", зокрема й для усунення негативних моментів. Він висловив думку, що зміни до програми впровадять протягом одного-двох місяців.

"Ця кампанія фактично тільки стартувала, вона набирає обертів", – додав Сирський.

12 лютого Верховна Рада ухвалила закон про продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних.

12 березня Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення мобілізації.