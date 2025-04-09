Сырский: Все, что касается мобилизации, – конфиденциальная информация

Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне могут воспользоваться информацией о мобилизации и рекрутинге в своих целях

Александр Сырский (Фото: Vitalii Nosach/EPA)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отказался отвечать на вопрос, какую часть потребности в мобилизации покрывает рекрутинг. В интервью LB.ua он сказал, что это конфиденциальная информация.

"Вообще, все цифры, которые касаются мобилизации, конфиденциальны. Я знаю все цифры, сколько в этом месяце пришло людей через рекрутинг, сколько в прошлом, но все, что касается мобилизации, – это конфиденциальная информация. Скажешь одну цифру, а там [враги] быстренько посчитают", – сказал Сырский.

В то же время главнокомандующий ВСУ заявил, что система рекрутинга "обретает свои возможности".

Также у Сырского спросили о продвижении в изменениях к программе "Контракт 18-24", которая направлена на привлечение в армию мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, из-за "неоднозначной" реакции на нее.



По мнению скептиков, "Контракт 18-24" несправедлив по отношению к действующим военным, в том числе в возрасте 18 – 24 лет, из-за разной зарплаты и возможности демобилизоваться после года службы для тех, кто придет в армию по новой программе.



Главнокомандующий ВСУ ответил, что работа над "Контрактом 18-24" происходит "постоянно", в том числе и для устранения негативных моментов. Он выразил мнение, что изменения в программу будут внесены на протяжении одного-двух месяцев.

"Эта кампания фактически только стартовала, она набирает обороты", – добавил Сырский.

12 февраля Верховная Рада приняла закон о продлении срока прохождения ВЛК для ограниченно годных.

12 марта Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за нарушение мобилизации.