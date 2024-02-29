Ситуація на території Білорусі. ДПСУ: Росія не має достатніх сил, щоб вдертися до України

Речник ДПСУ Демченко нагадав, що раніше Росія вивела свої підрозділи, які перебували на території Білорусі

Андрій Демченко (Фото: скриншот з відео)

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі у ворога немає можливості здійснити вторгнення з території Білорусі, зараз там потужного угруповання немає. В ефірі телемарафону він нагадав, що Росія вивела з території країни свій контингент, який там перебував на навчанні.

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Демченко повідомив, що наразі ситуація щодо кордону з Білоруссю змін не зазнає: українські військові укріплюють і лінію кордону, і прикордоння для того, "щоб мати потужності відбити будь-яку атаку, якщо таке буде повторно відбуватися".

"Можу зазначити, що на території Білорусі Росія не має достатніх сил для того, щоб здійснити дії по відношенню до нашої країни, здійснити вторгнення", – запевнив він.

Речник ДПСУ нагадав, що раніше Росія вивела свої підрозділи, які перебували на території Білорусі. Це могло бути 10 000 – 12 000 особового складу, які перебували на полігонах, проходили підготовку, навчання.

"І після того, як РФ вивела їх на територію своєї держави, то в рамках ротацій нових вона не завела. Тобто фактично на території Білорусі зараз немає такого потужного угруповання російських військ, яке могло б становити загрозу для України", – додав Демченко.

19 січня командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Наєв заявив про те, що Росія утримує близько 21 800 військових у північній операційній зоні, 1800 з яких – на території Білорусі.

15 лютого у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції у частині Гомельської області. Регіон межує з Україною. З чим це було пов'язано – невідомо.

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