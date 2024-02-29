Ситуация в Беларуси. ГПСУ: Россия не имеет достаточных сил, чтобы вторгнуться в Украину

Спикер ГПСУ Демченко напомнил, что ранее Россия вывела свои подразделения, которые находились на территории Беларуси

Андрей Демченко (Фото: скриншот с видео)

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что пока у врага нет возможности совершить вторжение с территории Беларуси, сейчас там мощной группировки нет. В эфире телемарафона он напомнил, что Россия вывела с территории страны свой находившийся там на учениях контингент.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Демченко сообщил, что сейчас ситуация относительно границы с Беларусью остается без изменений: украинские военные укрепляют и линию границы, и приграничье для того, "чтобы иметь мощности отразить любую атаку, если такое будет повторно происходить".

"Могу отметить, что на территории Беларуси Россия не имеет достаточных сил для того, чтобы осуществить действия по отношению к нашей стране, осуществить вторжение", – заверил он.

Представитель ГПСУ напомнил, что ранее Россия вывела свои подразделения, которые находились на территории Беларуси. Это могло быть 10 000 – 12 000 личного состава, которые находились на полигонах, проходили подготовку, обучение.

"И после того, как РФ вывела их на территорию своего государства, то в рамках ротаций новых она не завела. То есть фактически на территории Беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу для Украины", – добавил Демченко.

19 января командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Наев заявил о том, что Россия удерживает около 21 800 военных в северной операционной зоне, 1800 из которых – на территории Беларуси.

15 февраля в Беларуси был введен режим контртеррористической операции в части Гомельской области. Регион граничит с Украиной. С чем это было связано – неизвестно.

Читайте также: Лукашенко заявил об "украинских диверсантах" в Беларуси. ГПСУ: Абсурд не прекращается