Росія утримує на північному кордоні з Україною майже 22 000 військових – Наєв

За даними генерал-лейтенанта Наєва, українські військові продовжують стежити за ситуацією у північній операційній зоні

Сергій Наєв (Фото: скриншот з відео)

Росія утримує близько 21 800 військових у північній операційній зоні, 1800 з яких – на території Білорусі. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ситуація залишається контрольованою.

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За словами Наєва, РФ утримує на північному кордоні з Україною близько 20 000 військових, однак станом на зараз ситуація залишається контрольованою. На території Білорусі, окрім підрозділів Прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу ЗС країни, проінформував він.

Генерал-лейтенант зазначив, що підрозділи ворога постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості. Також українські військові вказують на заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння.

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За даними військового, у межах створення "Союзної держави" воєнно-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати посильну допомогу Росії у збройній агресії проти України шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки.

"На підприємствах військово-промислового комплексу Білорусі здійснюється виробництво нових та перероблювання застарілих боєприпасів з подальшим їх переданням в інтересах збройних сил Росії", – підсумував Наєв.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

7 грудня уряд виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

12 січня 2024 року Наєв заявляв, що у північній операційній зоні йдуть роботи з посиленої фортифікації кордону з державою-агресором.

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