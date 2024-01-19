Россия удерживает на северной границе с Украиной почти 22 000 военных, – Наев

По данным генерал-лейтенанта Наева, украинские военные продолжают следить за ситуацией в северной операционной зоне

Сергей Наев (Фото: скриншот с видео)

Россия содержит около 21 800 военных в северной операционной зоне, 1800 из которых – на территории Беларуси. Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ситуация остается контролируемой.

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По словам Наева, РФ удерживает на северной границе с Украиной около 20 000 военных, однако по состоянию на данный момент ситуация остается контролируемой. На территории Беларуси, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы находится около 1800 человек из состава ВС страны, проинформировал он.

Генерал-лейтенант отметил, что подразделения врага постоянно ведут разведку, осуществляют обстрелы приграничных районов, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности. Также украинские военные отмечают мероприятия по перевооружению подразделений на новейшие или модернизированные образцы вооружения.

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По данным военного, в рамках создания "Союзного государства", военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать посильную помощь России в вооруженной агрессии против Украины путем поставки и ремонта вооружения и военной техники.

"На предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси осуществляется производство новых и переработка устаревших боеприпасов, с последующей их передачей в интересах вооруженных сил России", – подытожил Наев.

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

7 декабря правительство выделило 788 млн грн на фортификации и разминирование.

12 января 2024 года Наев заявлял, что в северной операционной зоне идут работы по усиленной фортификации границы с государством-агрессором.

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