Торгова місія. Британія допоможе Україні з ремонтом артилерії та виробництвом дронів

Минулого тижня під егідою британського Міністерства у справах бізнесу й Міністерства оборони відбулася перша в історії торговельна місія Великої Британії до України

Енді Старт і Рустем Умєров (Фото: https://www.gov.uk/)

За підсумками візиту в Україну торговельної місії Великої Британії, у складі якої були представники уряду й оборонної промисловості, було підписано низку угод, зокрема, з Міністерством оборони. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

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За даними відомства, місія відбувалася під егідою британського Міністерства у справах бізнесу й Міністерства оборони 13-14 грудня і стала продовженням обговорень у межах виставки оборонної промисловості DSEI у Лондоні щодо можливого партнерства між британськими й українськими компаніями.

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За результатами зустрічей представників британських оборонних компаній з українським урядом було підписано низку угод, зокрема:

→ Міноборони уклало з компанією Babcock трирічний контракт на підтримку й обслуговування двох протимінних кораблів "Черкаси" та "Чернігів";

→ BAE Systems та AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду, яка уможливить пряму спеціалізовану підтримку для українських артсистем на території України;

→ компанія Thales підписала меморандум з українською компанією з розроблення безпілотників Aerodrone "для забезпечення нових спроможностей для ЗСУ".

У відомстві наголосили, що загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Великою Британією й Україною склав 1,5 млрд фунтів стерлінгів (приблизно $1,9 млрд) за чотири квартали до кінця другого кварталу 2023 року.

"Ця успішна торговельна місія Великої Британії є ще одним стовпом нашої непохитної підтримки України на шляху до відновлення її території", – процитувало відомство слова британського міністра оборонних закупівель Джеймса Картліджа.

Директор з питань національного озброєння Великої Британії Енді Старт наголосив, що розвиток міцних партнерських відносин із потужною оборонною промисловістю України "дозволить обмінюватися значними знаннями, отриманими в бойових умовах".

11 грудня 2023 року стало відомо, що військово-морські сили ЗСУ отримають від флоту Великої Британії два тральники-шукачі мін класу Sandown.

У Великій Британії створили Управління з реалізації торгових санкцій (OTSI) для того, щоб компанії, які порушують санкції, зокрема, запроваджені після вторгнення Росії в України, були покарані суворіше.

13 грудня повідомлялося, що у Великій Британії офіційно сформували міжнародну коаліцію для розвитку морських можливостей України.

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