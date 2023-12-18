Торговая миссия. Британия поможет Украине с ремонтом артиллерии и производством дронов

Под эгидой британского Министерства по делам бизнеса и Министерства обороны состоялась первая в истории торговая миссия Великобритании в Украину

Энди Старт и Рустем Умеров (Фото: https://www.gov.uk/)

По итогам визита в Украину торговой миссии Великобритании, в составе которой были представители правительства и оборонной промышленности, был подписан ряд соглашений, в частности, с Министерством обороны. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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По данным ведомства, миссия проходила под эгидой британского Министерства по делам бизнеса и Министерства обороны 13-14 декабря и стала продолжением обсуждений в рамках выставки оборонной промышленности DSEI в Лондоне по поводу возможного партнерства между британскими и украинскими компаниями.

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По результатам встреч представителей британских оборонных компаний с украинским правительством был подписан ряд соглашений, в частности:

→ Минобороны заключило с компанией Babcock трехлетний контракт на поддержку и обслуживание двух противоминных кораблей "Черкассы" и "Чернигов";

→ BAE Systems и AMS Integrated Solutions Ltd подписали соглашение, которое позволит прямую специализированную поддержку для украинских артсистем на территории Украины;

→ компания Thales подписала меморандум с украинской компанией по разработке беспилотников Aerodrone "для обеспечения новых возможностей для ВСУ".

В ведомстве отметили, что общий объем торговли товарами и услугами между Великобританией и Украиной составил 1,5 млрд фунтов стерлингов (приблизительно $1,9 млрд) за четыре квартала до конца второго квартала 2023 года.

"Эта успешная торговая миссия Великобритании является еще одним столбом нашей непреклонной поддержки Украины на пути к восстановлению ее территории", – процитировало ведомство слова британского министра оборонных закупок Джеймса Картлиджа.

Директор по вопросам национального вооружения Великобритании Энди Старт подчеркнул, что развитие крепких партнерских отношений с мощной оборонной промышленностью Украины "позволит обмениваться значительными знаниями, полученными в боевых условиях".

11 декабря 2023 года стало известно, что военно-морские силы ВСУ получат от флота Великобритании два тральщика-искателя мин класса Sandown.

В Великобритании создали Управление по реализации торговых санкций (OTSI) для того, чтобы нарушающие санкции компании, в частности, введенные после вторжения России в Украину, были наказаны строже.

13 декабря сообщалось, что в Великобритании официально сформирована международная коалиция для развития морских возможностей Украины.

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