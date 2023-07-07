Трамп і Десантіс не розуміють наслідків слів про Україну, Китай спостерігає за війною — Пенс
Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Майк Пенс розкритикував своїх конкурентів у праймеріз-перегонах Дональда Трампа та Рона Десантіса за слова про військову допомогу Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю агенції Associated Press.
За його словами, Трамп та Десантіс не усвідомлюють наслідків закликів скорочувати військову допомогу Україні.
"Вони просто не розуміють національної зацікавленості американців у підтримці українських військових. Не помиляйтеся, Китай спостерігає", — сказав Пенс.
Він зазначив, що США мають показувати силу.
"Я збираюся це зробити, тоді як інші можуть поступитися місцем більш популістським настроям", — резюмував політик.
Пенс є членом Республіканської партії, прихильником максимальної військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.
- Він закликав не реагувати на ядерні погрози РФ і неодноразово наголошував на необхідності перемоги України.
- 29 червня 2023 року Пенс відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським.
- Відповідаючи з України на запитання журналістки NBC, Пенс відповів, що Вашингтон не відправить до України свої війська, оскільки немає такої потреби.
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