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Трамп і Десантіс не розуміють наслідків слів про Україну, Китай спостерігає за війною — Пенс

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07.07.2023, 11:44
Трамп і Десантіс не розуміють наслідків слів про Україну, Китай спостерігає за війною — Пенс - Фото
Майк Пенс (Фото: EPA)

Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Майк Пенс розкритикував своїх конкурентів у праймеріз-перегонах Дональда Трампа та Рона Десантіса за слова про військову допомогу Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю агенції Associated Press.

За його словами, Трамп та Десантіс не усвідомлюють наслідків закликів скорочувати військову допомогу Україні.

"Вони просто не розуміють національної зацікавленості американців у підтримці українських військових. Не помиляйтеся, Китай спостерігає", — сказав Пенс.

Він зазначив, що США мають показувати силу.

"Я збираюся це зробити, тоді як інші можуть поступитися місцем більш популістським настроям", — резюмував політик.

Пенс є членом Республіканської партії, прихильником максимальної військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.

Читайте також: Пенс розкритикував політику Білого дому: Ми – арсенал демократії, дайте Україні все, що потрібно

Дмитро Гриниченко
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