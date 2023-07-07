Трамп и Десантис не понимают последствий слов об Украине, Китай наблюдает за войной — Пенс

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Майк Пенс раскритиковал своих конкурентов в праймериз-гонке Дональда Трампа и Рона Десантиса за слова о военной помощи Украине. Об этом он сообщил в интервью агенству Associated Press.

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По его словам, Трамп и Десантис не осознают последствий призывов сокращать военную помощь Украине.

"Они просто не понимают национальной заинтересованности американцев в поддержке украинских военных. Не заблуждайтесь, Китай наблюдает", — сказал Пенс.

Он отметил, что США должны показывать силу.

"Я собираюсь это сделать, в то время как другие могут уступить место более популистским настроениям", — резюмировал политик.

Пенс – член Республиканской партии, сторонник максимальной военной поддержки Украины. По его словам, в среде республиканцев "нет места" поклонникам Путина.

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