Трамп припустив, що Сі Цзіньпін допомагатиме завершити війну проти України

Керівник Штатів вірить, що китайський лідер працюватиме разом з США для завершення війни РФ проти України

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп у Китаї (Ілюстративне фото 2017 року: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь хотів би, щоб війна Росії проти України завершилась, і він збирається співпрацювати з Вашингтоном у цьому напрямку. Про це керівник Штатів сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Трамп зазначив, що США докладають усіх зусиль, щоб "врегулювати ситуацію між Росією та Україною".

Він сподівається, що війну вдасться закінчити і що в цьому процесі братиме участь Сі Цзіньпін.

"Ми з президентом Сі говорили про це, і я вважаю, що він справді хотів би, щоб це сталося. І я думаю, що він збирається працювати з нами для цього, – сказав Трамп.