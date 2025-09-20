Трамп припустив, що Сі Цзіньпін допомагатиме завершити війну проти України
Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь хотів би, щоб війна Росії проти України завершилась, і він збирається співпрацювати з Вашингтоном у цьому напрямку. Про це керівник Штатів сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.
Трамп зазначив, що США докладають усіх зусиль, щоб "врегулювати ситуацію між Росією та Україною".
Він сподівається, що війну вдасться закінчити і що в цьому процесі братиме участь Сі Цзіньпін.
"Ми з президентом Сі говорили про це, і я вважаю, що він справді хотів би, щоб це сталося. І я думаю, що він збирається працювати з нами для цього, – сказав Трамп.
- 18 вересня Трамп заявив, що Китай, імовірно, міг би змусити Росію закінчити війну проти України, якби європейські країни вдалися до економічних обмежень проти Пекіну.
- 19 вересня Трамп мав телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Під час дзвінка вони домовилися провести зустріч на форумі АТЕС у Південній Кореї 31 жовтня – 1 листопада 2025 року.
Коментарі (0)