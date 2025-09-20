Трамп предположил, что Си Цзиньпин будет помогать завершить войну против Украины
Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Китая Си Цзиньпинь хотел бы, чтобы война России против Украины завершилась, и он собирается сотрудничать с Вашингтоном в этом направлении. Об этом руководитель Штатов сказал во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп отметил, что США прилагают все усилия, чтобы "урегулировать ситуацию между Россией и Украиной".
Он надеется, что войну удастся закончить и что в этом процессе будет участвовать Си Цзиньпин.
"Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого, – сказал Трамп.
- 18 сентября Трамп заявил, что Китай, вероятно, мог бы заставить Россию закончить войну против Украины, если бы европейские страны прибегли к экономическим ограничениям против Пекина.
- 19 сентября Трамп разговаривал по телефону с Си Цзиньпином. Во время звонка они договорились провести встречу на форуме АТЭС в Южной Корее 31 октября – 1 ноября 2025 года.
Комментарии (0)