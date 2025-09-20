Трамп предположил, что Си Цзиньпин будет помогать завершить войну против Украины

Руководитель Штатов верит, что китайский лидер будет работать вместе с США для завершения войны РФ против Украины

Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Китае (Иллюстративное фото 2017 года: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Китая Си Цзиньпинь хотел бы, чтобы война России против Украины завершилась, и он собирается сотрудничать с Вашингтоном в этом направлении. Об этом руководитель Штатов сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что США прилагают все усилия, чтобы "урегулировать ситуацию между Россией и Украиной".

Он надеется, что войну удастся закончить и что в этом процессе будет участвовать Си Цзиньпин.

"Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого, – сказал Трамп.