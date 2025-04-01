Трамп розглядає колишніх послів на посаду постійного представника США в ООН

Президент США назвав дві нові кандидатури на посаду посла в ООН. Це колишній посол у Німеччині Гренелл та експосол в Ізраїлі Фрідман

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Президент США Дональд Трамп назвав дві нові кандидатури на посаду постійного представника країни в Організації об'єднаних націй – це колишні посли Річард Гренелл та Девід Фрідман. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, передає Reuters.

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Гренелл у 2018–2020 роках працював послом США у Німеччині. Після обрання Трампа президентом США на другий строк Гренелла призначили його спеціальним посланником з особливих доручень.

Фрідман у 2017–2021 роках працював послом США в Ізраїлі. Крім них, Трамп згадав про 30 інших людей, які можуть обійняти посаду постійного представника США в ООН.

"У нас багато хороших людей, які цього хочуть. У нас багато людей, які запитували про це, хотіли б це зробити: Девід Фрідман, Рік Гренелл і, можливо, 30 інших людей. Усім подобається ця позиція. Це позиція, яка створює зірок", – заявив Трамп.