Трамп рассматривает бывших послов на должность постоянного представителя США в ООН

Президент США назвал две новые кандидатуры на должность посла в ООН. Это бывший посол в Германии Гренелл и экс-посол в Израиле Фридман

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал две новые кандидатуры на пост постоянного представителя страны в Организации объединенных наций – это бывшие послы Ричард Гренелл и Дэвид Фридман. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, передает Reuters.

Гренелл в 2018–2020 годах работал послом США в Германии. После избрания Трампа президентом США на второй срок Гренелла назначили его специальным посланником по особым поручениям.

Фридман в 2017–2021 годах работал послом США в Израиле. Кроме них, Трамп упомянул о 30 других людях, которые могут занять пост постоянного представителя США в ООН.

"У нас много хороших людей, которые этого хотят. У нас много людей, которые спрашивали про это, хотели бы это сделать: Дэвид Фридман, Рик Гренелл и, возможно, 30 других людей. Всем нравится эта позиция. Это позиция, которая создает звезд", – заявил Трамп.