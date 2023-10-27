Трамп вдарив по міжнародних альянсах США, це зазначили Пекін і Москва — радник Байдена

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що 45-й глава Білого дому Дональд Трамп "завдав збитків" альянсам Вашингтона. Таку думку він висловив у статті для Foreign Affairs.

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За його словами, Вашингтон надто часто ставився до міжнародних інститутів "як до висічених у камені, не звертаючи уваги на те, що вони були винятковими й не представляли ширшу міжнародну спільноту".

Він зазначив, що хоча США залишалися великою світовою державою, "деякі з їхніх найбільш життєво важливих м'язів атрофувалися".

"З обранням Трампа в США з'явився президент, який вважав, що союзи є формою геополітичного благополуччя. Зроблені ним кроки, які завдали шкоди цим альянсам, були зазначені Пекіном і Москвою, які правильно розглядали альянси США як джерело сили, а не як тягар. Натомість, щоб діяти щодо формування міжнародного порядку, Трамп відступив від нього", — заявив Салліван.

Чиновник заявив, що чинний президент США Джо Байден має намір усунути збитки союзам Вашингтона.

"Це завдання стало цілком очевидним завдяки неспровокованому вторгненню Росії в Україну в лютому 2022 року, а також зростальній наполегливості Китаю в Південно-Китайському морі та Тайванській протоці", — резюмував радник.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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