Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что 45-й глава Белого дома Дональд Трамп "нанес ущерб" альянсам Вашингтона. Такое мнение он высказал в статье для Foreign Affairs.

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По его словам, Вашингтон слишком часто относился к международным институтам "как к высеченным в камне, не обращая внимания на то, что они были исключительными и не представляли более широкое международное сообщество".

Он отметил, что хотя США оставались крупной мировой державой, "некоторые из их наиболее жизненно важных мышц атрофировались".

"С избранием Трампа в США появился президент, который считал, что союзы являются формой геополитического благополучия. Предпринятые им шаги, нанесшие ущерб этим альянсам, были отмечены Пекином и Москвой, которые правильно рассматривали альянсы США как источник силы, а не как обузу. Вместо того чтобы действовать по формированию международного порядка, Трамп отступил от него", — заявил Салливан.

Чиновник заявил, что действующий президент США Джо Байден намерен устранить ущерб союзам Вашингтона.

"Эта задача стала совершенно очевидной благодаря неспровоцированному вторжению России в Украину в феврале 2022 года, а также растущей напористости Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе", — резюмировал советник.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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