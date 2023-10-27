UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Трамп ударил по международным альянсам США, это отметили Пекин и Москва — советник Байдена

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 18:37
Трамп ударил по международным альянсам США, это отметили Пекин и Москва — советник Байдена - Фото
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что 45-й глава Белого дома Дональд Трамп "нанес ущерб" альянсам Вашингтона. Такое мнение он высказал в статье для Foreign Affairs.

По его словам, Вашингтон слишком часто относился к международным институтам "как к высеченным в камне, не обращая внимания на то, что они были исключительными и не представляли более широкое международное сообщество". 

Он отметил, что хотя США оставались крупной мировой державой, "некоторые из их наиболее жизненно важных мышц атрофировались".

"С избранием Трампа в США появился президент, который считал, что союзы являются формой геополитического благополучия. Предпринятые им шаги, нанесшие ущерб этим альянсам, были отмечены Пекином и Москвой, которые правильно рассматривали альянсы США как источник силы, а не как обузу. Вместо того чтобы действовать по формированию международного порядка, Трамп отступил от него", — заявил Салливан. 

Чиновник заявил, что действующий президент США Джо Байден намерен устранить ущерб союзам Вашингтона.

"Эта задача стала совершенно очевидной благодаря неспровоцированному вторжению России в Украину в феврале 2022 года, а также растущей напористости Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе", — резюмировал советник.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: Разбор | Год выборов. Украина хочет выйти сухой из политшторма в США: какова стратегия Зеленского

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
РоссияКитайвойнадональд трампнатоджо байденДжейк Салливан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 