Трамп заявив. що не планує призупиняти запровадження нових мит

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що "не розглядає" можливість призупинення запровадження нових мит, які він оголосив минулого тижня. Про це політик розповів на спільній пресконференції з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає телеканал CNN.

"Ну, ми не розглядаємо це. У нас є багато-багато країн, які збираються укладати угоди з нами. І це будуть справедливі угоди. І в деяких випадках вони [країни] будуть платити значні тарифи", – заявив Трамп.

Він нагадав про свою нещодавню розмову щодо цього з прем'єром Японії Ісібою Сіґеру й назав її "дуже хорошою".

Стосовно неоднозначних повідомлень Білого дому стосовно переговорів про тарифи, Трамп заявив, що одночасно можуть бути і перемовини, і мита.

"Можуть бути постійні тарифи, а можуть бути і переговори, тому що є речі, які нам потрібні поза митами", – пояснив президент США.