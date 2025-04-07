Трамп заявив. що не планує призупиняти запровадження нових мит
Президент США Дональд Трамп заявив, що "не розглядає" можливість призупинення запровадження нових мит, які він оголосив минулого тижня. Про це політик розповів на спільній пресконференції з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає телеканал CNN.
"Ну, ми не розглядаємо це. У нас є багато-багато країн, які збираються укладати угоди з нами. І це будуть справедливі угоди. І в деяких випадках вони [країни] будуть платити значні тарифи", – заявив Трамп.
Він нагадав про свою нещодавню розмову щодо цього з прем'єром Японії Ісібою Сіґеру й назав її "дуже хорошою".
Стосовно неоднозначних повідомлень Білого дому стосовно переговорів про тарифи, Трамп заявив, що одночасно можуть бути і перемовини, і мита.
"Можуть бути постійні тарифи, а можуть бути і переговори, тому що є речі, які нам потрібні поза митами", – пояснив президент США.
- 2 квітня 2025 року Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу і для розв'язання цієї проблеми вирішив ввести універсальний тариф розміром 10% на всі імпортні товари з усіх країн (починаючи з 5 квітня). Для країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит, з 9 квітня будуть запроваджені додаткові вищі тарифи.
- Рішення американського президента призвело до того, що фондовий ринок США протягом 3-4 квітня втратив близько $6,6 трлн. Це стало найбільшим дводенним обвалом в його історії.
- 4 квітня Трамп обговорив із керівником В'єтнаму зниження мит азійської країни до нуля – це був перший подібний контакт із моменту введення нових американських тарифів. Міністр фінансів Бессент в ефірі NBC заявляв, що понад 50 держав звернулися до США стосовно мит.