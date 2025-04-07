Трамп заявил. что не планирует приостанавливать введение новых пошлин

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не рассматривает" возможность приостановки введения новых пошлин, которые он объявил на прошлой неделе. Об этом политик рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху , передает телеканал CNN.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Ну, мы не рассматриваем это. У нас есть много стран, которые собираются заключать соглашения с нами. И это будут справедливые соглашения. И в некоторых случаях они [страны] будут платить значительные тарифы", – заявил Трамп.

Он напомнил о своем недавнем разговоре по этому поводу с премьером Японии Исибой Сигеру и назвал его "очень хорошим".

По неоднозначным сообщениям Белого дома о переговорах о тарифах, Трамп заявил, что одновременно могут быть и переговоры, и пошлины.

"Могут быть постоянные тарифы, а могут быть и переговоры, потому что есть вещи, которые нам нужны вне пошлин", – пояснил президент США.