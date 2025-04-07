Трамп заявил. что не планирует приостанавливать введение новых пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что "не рассматривает" возможность приостановки введения новых пошлин, которые он объявил на прошлой неделе. Об этом политик рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху , передает телеканал CNN.
"Ну, мы не рассматриваем это. У нас есть много стран, которые собираются заключать соглашения с нами. И это будут справедливые соглашения. И в некоторых случаях они [страны] будут платить значительные тарифы", – заявил Трамп.
Он напомнил о своем недавнем разговоре по этому поводу с премьером Японии Исибой Сигеру и назвал его "очень хорошим".
По неоднозначным сообщениям Белого дома о переговорах о тарифах, Трамп заявил, что одновременно могут быть и переговоры, и пошлины.
"Могут быть постоянные тарифы, а могут быть и переговоры, потому что есть вещи, которые нам нужны вне пошлин", – пояснил президент США.
- 2 апреля 2025 года Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса и для решения этой проблемы решил ввести универсальный тариф размером 10% на все импортные товары из всех стран (начиная с 5 апреля). Для стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит, с 9 апреля будут введены дополнительные более высокие тарифы.
- Решение американского президента привело к тому, что фондовый рынок США в течение 3-4 апреля потерял около $6,6 трлн. Это стало величайшим двухдневным обвалом в его истории.
- 4 апреля Трамп обсудил с руководителем Вьетнама снижение пошлин азиатской страны до нуля – это был первый подобный контакт с момента введения новых американских тарифов. Министр финансов Бессент в эфире NBC заявлял, что более 50 государств обратились к США насчет пошлин.