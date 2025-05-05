Трамп запроваджує мита на іноземне кіно. Дві країни обіцяють підтримку індустрії

На думку президента США, у закордонних фільмах є загроза національній безпеці

Голлівуд (Ілюстративне фото: homes.com)

Президент США Дональд Трамп повідомив у мережі Truth Social, що розпорядився запровадити 100% мита на фільми, зроблені не в США. Тим часом Австралія й Нова Зеландія пообіцяли підтримку кіноіндустрії, повідомляє Reuters.

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За словами Трампа, американська кіноіндустрія "вмирає дуже швидкою смертю".

"Інші країни пропонують усілякі стимули, щоб відвернути наших кінематографістів і студії від Сполучених Штатів. Голлівуд і багато інших сфер у США спустошуються. Це узгоджені зусилля інших держав і, отже, загроза національній безпеці", – заявив він.

Лідер США уповноважив Міністерство торгівлі та торгового представника США негайно розпочати процес введення мит на всі фільми, що імпортують до Америки.

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк повідомив, що провів переговори про тарифи Трампа з урядовою організацією Screen Australia, яка виділяє фінансування на підтримку екранного контенту.

"Ні у кого не повинно бути сумнівів у тому, що ми недвозначно відстоюватимемо права австралійської кіноіндустрії", – заявив він.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Люксон сказав, що уряд чекає подробиць про запропоновані тарифи.

"Нам доведеться побачити деталі того, що зрештою вийде. Але ми, очевидно, будемо затятими прихильниками, великими поборниками цього сектора та цієї галузі", – сказав він.

Повідомляється, що Австралія була місцем знімання франшизи "Матриця" та є постійною базою для студій, включно й Marvel. А Нова Зеландія найвідоміша як місце знімання трилогії "Володар кілець". За даними статистичного бюро, у 2022 році обсяг австралійського кіно- й телесектору склав понад 4 млрд австралійських доларів ($2,58 млрд).