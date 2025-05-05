Трамп вводит пошлины на иностранное кино. Две страны обещают поддержку индустрии

По мнению президента США, в зарубежных фильмах есть угроза национальной безопасности

Голливуд (Иллюстративное фото: homes.com)

Президент США Дональд Трамп сообщил в сети Truth Social, что распорядился ввести 100% пошлины на фильмы, произведенные не в США. Тем временем Австралия и Новая Зеландия пообещали поддержку киноиндустрии, передает Reuters.

По словам Трампа, американская киноиндустрия "умирает очень быстрой смертью".

"Другие страны предлагают всяческие стимулы, чтобы отвлечь наших кинематографистов и студии от Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие сферы в США опустошаются. Это согласованные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности", – заявил он.

Лидер США уполномочил Министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлин на все фильмы, которые импортирую в Америку.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил, что провел переговоры о тарифах Трампа с правительственной организации Screen Australia, которая выделяет финансирование на поддержку экранного контента.

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы будем недвусмысленно отстаивать права австралийской киноиндустрии", – заявил он.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон сказал, что правительство ждет подробностей о предлагаемых тарифах.

"Нам придется увидеть детали того, что в конечном итоге получится. Но мы, очевидно, будем ярыми сторонниками, великими поборниками этого сектора и этой отрасли", – сказал он.

Сообщается, что Австралия была местом съемок франшизы "Матрица" и является постоянной базой для студий, включая Marvel. А Новая Зеландия наиболее известна как место съемок трилогии "Властелин колец". По данным статистического бюро, в 2022 году объем австралийского кино- и телесектора составил более 4 млрд австралийских долларов ($2,58 млрд).