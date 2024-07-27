Трамп зустрівся із Нетаньягу. Це перша зустріч після того, як він залишив Білий дім

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу (Фото: Х Нетаньягу)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу – це стало першою зустріччю між двома посадовцями після того, як Трамп залишив Білий дім. Про це повідомили виданню CNN обізнані співрозмовники.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Співрозмовники видання розповіли, що про зустріч у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго попросив Нетаньягу й вона відбулася після виступу прем'єр-міністра в Конгресі і зустрічей з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс у Білому домі.

Трамп розповів про зустріч з Нетаньягу під час виступу в Вест-Палм-Біч у Флориді, розкритикував Гарріс за "неповагу до Ізраїлю" через її заяви щодо страждань цивільного населення на Близькому Сході і сказав, що, зокрема, запитав Нетаньягу під час їхньої зустрічі, як "єврей може голосувати за демократів".

"Я сказав: "Як єврей або людина, яка любить Ізраїль, може голосувати за ці партії? Як вони можуть голосувати за демократів? Як вони можуть голосувати за цих жахливих людей?" Ми дійшли висновку, що це переважно звичка", – зауважив Трамп.

Видання зазначило, що ця зустріч дала Трампу і Нетаньягу можливість "перезавантажити свої відносини" на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС та виборчого циклу 2024 року.

8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.

19 червня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу розкритикував керівництво США за затримку в постачанні озброєння його країні.

У липні стало відомо, що адміністрація Байдена відновить надання 500-фунтових бомб Ізраїлю, але не постачатиме 2000-фунтові бомби через побоювання щодо їхнього використання в густонаселених районах сектору Гази.

Читайте також: Зять Трампа купує одну з провідних фінкомпаній Ізраїлю