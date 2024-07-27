Трамп встретился с Нетаньяху. Это первая встреча после того, как он покинул Белый дом
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху – это стало первой встречей между двумя чиновниками после того, как Трамп покинул Белый дом. Об этом сообщили изданию CNN осведомленные собеседники.
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Собеседники издания рассказали, что о встрече в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго попросил Нетаньяху и она состоялась после выступления премьер-министра в Конгрессе и встреч с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис в Белом доме.
Трамп рассказал о встрече с Нетаньяху во время выступления в Вест-Палм-Бич во Флориде и раскритиковал Гаррис за "неуважение к Израилю" из-за ее заявлений относительно страданий гражданского населения на Ближнем Востоке и сказал, что, в частности, спросил Нетаньяху во время их встречи, как "еврей может голосовать за демократов".
"Я сказал: "Как еврей или человек, любящий Израиль, может голосовать за эти партии? Как они могут голосовать за демократов? Как они могут голосовать за этих ужасных людей? "Мы пришли к выводу, что это преимущественно привычка", – заметил Трамп.
Издание отметило, что эта встреча дала Трампу и Нетаньяху возможность "перезагрузить свои отношения" на фоне войны между Израилем и ХАМАС и избирательного цикла 2024 года.
- 8 мая 2024 США приостановили поставки авиабомб Израиля после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.
- 19 июня премьер Израиля Нетаньяху подверг критике руководство США за задержку в поставках вооружения его стране.
- В июле стало известно, что администрация Байдена возобновит предоставление 500-фунтовых бомб Израилю, но не будет поставлять 2000-фунтовые бомбы из-за опасений относительно их использования в густонаселенных районах сектора Газа.
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