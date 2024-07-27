Трамп встретился с Нетаньяху. Это первая встреча после того, как он покинул Белый дом

CNN отметила, что эта встреча дала Трампу и Нетаньяху возможность "перезагрузить свои отношения"

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (Фото: Х Нетаньяху)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху – это стало первой встречей между двумя чиновниками после того, как Трамп покинул Белый дом. Об этом сообщили изданию CNN осведомленные собеседники.

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Собеседники издания рассказали, что о встрече в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго попросил Нетаньяху и она состоялась после выступления премьер-министра в Конгрессе и встреч с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис в Белом доме.

Трамп рассказал о встрече с Нетаньяху во время выступления в Вест-Палм-Бич во Флориде и раскритиковал Гаррис за "неуважение к Израилю" из-за ее заявлений относительно страданий гражданского населения на Ближнем Востоке и сказал, что, в частности, спросил Нетаньяху во время их встречи, как "еврей может голосовать за демократов".

"Я сказал: "Как еврей или человек, любящий Израиль, может голосовать за эти партии? Как они могут голосовать за демократов? Как они могут голосовать за этих ужасных людей? "Мы пришли к выводу, что это преимущественно привычка", – заметил Трамп.

Издание отметило, что эта встреча дала Трампу и Нетаньяху возможность "перезагрузить свои отношения" на фоне войны между Израилем и ХАМАС и избирательного цикла 2024 года.

8 мая 2024 США приостановили поставки авиабомб Израиля после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

19 июня премьер Израиля Нетаньяху подверг критике руководство США за задержку в поставках вооружения его стране.

В июле стало известно, что администрация Байдена возобновит предоставление 500-фунтовых бомб Израилю, но не будет поставлять 2000-фунтовые бомбы из-за опасений относительно их использования в густонаселенных районах сектора Газа.

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