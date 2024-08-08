Трофеї та шпигуни. Комбат "Ахіллесу" розповів, як росіяни намагаються покращити свої БпЛА

Фото: 35 окрема бригада морської піхоти

Росіяни намагаються перебирати кращі зразки того озброєння, які використовують українські екіпажі безпілотників різних типів, не тільки завдяки можливості отримувати трофейну техніку. Про це у коментарі LIGA.net розповів Командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр, депутат Київради (СН) Юрій Федоренко.

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Також серед методів, якими росіяни намагаються здобувати доступ до сучасних технологій, за його словами, — розвідувальні дії та моніторинг інформаційного простору.

"Противник не тільки намагається захопити на полі бою зразки озброєння, яке ми використовуємо, а й веде активну агентурну роботу. Додатково йому дуже сильно допомагають різного роду військові експерти, які детально пояснюють, що з чого складається, як працює та які технічні характеристики має", – сказав Федоренко.

Присутня на полі бою кількість та якість українських розробок перевищує російські аналоги, каже представник виробника логістично-евакуаційного наземного роботизованого комплексу "Воля-Е". Сильніша сторона ворога – це масштабування.

"Щойно в них з'являється якийсь виріб – крадений чи перемальований, – вони мають можливість пропустити його через машину свого ВПК та масштабувати виробництво швидше, ніж ми", – розповів він на умовах анонімності.

Тому, наприклад, якщо екіпажі, які працюють із наземними дронами, розуміють, що контроль над ними втрачено і немає шансу це врятувати, – виріб знищують.