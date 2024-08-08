Трофеї та шпигуни. Комбат "Ахіллесу" розповів, як росіяни намагаються покращити свої БпЛА
Росіяни намагаються перебирати кращі зразки того озброєння, які використовують українські екіпажі безпілотників різних типів, не тільки завдяки можливості отримувати трофейну техніку. Про це у коментарі LIGA.net розповів Командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 ОШБр, депутат Київради (СН) Юрій Федоренко.
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Також серед методів, якими росіяни намагаються здобувати доступ до сучасних технологій, за його словами, — розвідувальні дії та моніторинг інформаційного простору.
"Противник не тільки намагається захопити на полі бою зразки озброєння, яке ми використовуємо, а й веде активну агентурну роботу. Додатково йому дуже сильно допомагають різного роду військові експерти, які детально пояснюють, що з чого складається, як працює та які технічні характеристики має", – сказав Федоренко.
Присутня на полі бою кількість та якість українських розробок перевищує російські аналоги, каже представник виробника логістично-евакуаційного наземного роботизованого комплексу "Воля-Е". Сильніша сторона ворога – це масштабування.
"Щойно в них з'являється якийсь виріб – крадений чи перемальований, – вони мають можливість пропустити його через машину свого ВПК та масштабувати виробництво швидше, ніж ми", – розповів він на умовах анонімності.
Тому, наприклад, якщо екіпажі, які працюють із наземними дронами, розуміють, що контроль над ними втрачено і немає шансу це врятувати, – виріб знищують.
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