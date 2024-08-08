Трофеи и шпионы. Комбат "Ахиллеса" рассказал, как россияне пытаются улучшить свои БпЛА
Россияне пытаются перебирать лучшие образцы вооружения, которые используют украинские экипажи беспилотников разных типов, не только благодаря возможности получать трофейную технику. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр, депутат Киевсовета (СН) Юрий Федоренко.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Также среди методов, которыми россияне пытаются получить доступ к современным технологиям, по его словам, — разведывательные действия и мониторинг информационного пространства.
"Противник не только пытается захватить на поле боя образцы вооружения, которое мы используем, но и ведет активную агентурную работу. Дополнительно ему очень сильно помогают разного рода военные эксперты, подробно объясняющие, что из чего состоит, как работает и какие технические характеристики имеет", – сказал Федоренко.
Присутствующее на поле боя количество и качество украинских разработок превышает российские аналоги, говорит представитель производителя логистически эвакуационного роботизированного наземного комплекса "Воля-Е". Более сильная сторона врага – это масштабирование.
"Как только у них появляется какое-то изделие – краденое или перерисованное, – они имеют возможность пропустить его через машину своего ВПК и масштабировать производство быстрее, чем мы", – рассказал он на условиях анонимности.
Поэтому, например, если экипажи, работающие с наземными дронами, понимают, что контроль над ними утрачен и нет шанса это спасти, – изделие уничтожают.
- Министр обороны Рустем Умеров в начале 2024 года заявил, что Украина в этом году планирует выработать "сотни тысяч" беспилотников разных типов.
- 2 июля после поездки на восточные направления фронта главнокомандующий Александр Сырский заявил, что военное командование усилит работу в сфере беспилотников и усовершенствует систему тактической медицины.