Трофеи и шпионы. Комбат "Ахиллеса" рассказал, как россияне пытаются улучшить свои БпЛА

Фото: 35 отдельная бригада морской пехоты

Россияне пытаются перебирать лучшие образцы вооружения, которые используют украинские экипажи беспилотников разных типов, не только благодаря возможности получать трофейную технику. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 ОШБр, депутат Киевсовета (СН) Юрий Федоренко.

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Также среди методов, которыми россияне пытаются получить доступ к современным технологиям, по его словам, — разведывательные действия и мониторинг информационного пространства.

"Противник не только пытается захватить на поле боя образцы вооружения, которое мы используем, но и ведет активную агентурную работу. Дополнительно ему очень сильно помогают разного рода военные эксперты, подробно объясняющие, что из чего состоит, как работает и какие технические характеристики имеет", – сказал Федоренко.

Присутствующее на поле боя количество и качество украинских разработок превышает российские аналоги, говорит представитель производителя логистически эвакуационного роботизированного наземного комплекса "Воля-Е". Более сильная сторона врага – это масштабирование.

"Как только у них появляется какое-то изделие – краденое или перерисованное, – они имеют возможность пропустить его через машину своего ВПК и масштабировать производство быстрее, чем мы", – рассказал он на условиях анонимности.

Поэтому, например, если экипажи, работающие с наземными дронами, понимают, что контроль над ними утрачен и нет шанса это спасти, – изделие уничтожают.