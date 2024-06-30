Три головні новини України та світу на 21:00 30 червня

Росіяни вдарили авіабомбою по терміналу "Нової пошти" в Харкові, Орбан оголосив про створення власної групи у Європарламенті

Наслідки удару по Харкову (Фото: Харківська обласна прокуратура)

1.Росіяни вдарили авіабомбою по терміналу "Нової пошти" в Харкові, є загиблий і поранені – фото. Вдень 30 червня росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на підприємство в Харкові. Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов (детальніше).

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2. Орбан оголосив про створення власної групи у Європарламенті. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю, 30 червня, оголосив про створення нової ультраправої групи в Європейському парламенті під назвою "Патріоти за Європу". Його партнерами стали лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і колишній прем’єр Чехії, президент партії ANO Андрей Бабіш, пише Euronews (детальніше).

3. У Франції почалися дострокові вибори, які можуть змінити траєкторію її розвитку. У Франції в неділю, 30 червня, відбудеться перший тур дострокових парламентських виборів, які можуть змінити траєкторію розвитку країни. На заморських територіях Франції голосування розпочалося ще у суботу, а на материковій території країни виборчі дільниці відкриються о 08:00 за місцевим часом, пише RFI (детальніше).

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