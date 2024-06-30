Три главные новости Украины и мира на 21:00 30 июня

Россияне ударили авиабомбой по терминалу "Новой почты" в Харькове, Орбан объявил о создании собственной группы в Европарламенте

Последствия удара по Харькову (Фото: Харьковская областная прокуратура)

1. Россияне ударили авиабомбой по терминалу "Новой почты" в Харькове, есть погибший и раненые – фото. Днем 30 июня россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на предприятие в Харькове. В результате атаки есть раненые. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов (подробнее).

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2. Орбан объявил о создании собственной группы в Европарламенте. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 30 июня, объявил о создании новой ультраправой группы в Европейском парламенте под названием "Патриоты за Европу". Его партнерами стали лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль и бывший премьер Чехии, президент партии ANO Андрей Бабиш, пишет Euronews (подробнее).

3. Во Франции начались досрочные выборы, которые могут изменить траекторию ее развития. Во Франции в воскресенье, 30 июня, состоится первый тур досрочных парламентских выборов, которые могут сменить траекторию развития страны. На заморских территориях Франции голосование началось еще в субботу, а на материковой территории страны избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени, пишет RFI (подробнее).

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